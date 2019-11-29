Синоптики обещают до 8 см снега на следующей неделе, в Карпатах еще больше
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Украине в начале следующей недели ожидается ухудшение погодных условий - снег и мокрый снег, образование снежного покрова высотой 3-8 см, а в Карпатах - до 20 см. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"Днем 2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, снег и мокрый снег, образование снежного покрова высотой 3-8 см. В Карпатах значительный снег, образование снежного покрова высотой 10-20 см (І уровень опасности, желтый)", - указали синоптики.
Также отмечается, что на дорогах страны, кроме юга, ожидается гололедица.
"Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - предупредили синоптики.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды в Украине на выходные.