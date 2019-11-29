Синоптики обіцяють до 8 см снігу наступного тижня, у Карпатах ще більше
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. В Україні на початку наступного тижня очікується погіршення погодних умов - сніг та мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 3-8 см, а в Карпатах - до 20 см. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Вдень 2 грудня в західних, Вінницькій, Житомирській областях, протягом доби 3 грудня в Україні, крім південних областей, сніг та мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 3-8 см. У Карпатах значний сніг утворення снігового покриву висотою 10-20 см (І рівень небезпечності, жовтий)", - вказали синоптики.
Також зазначається, що на дорогах країни, крім півдня, очікується ожеледиця.
"Погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - попередили синоптики.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди в Україні на вихідні.