Синоптики дали прогноз погоды в Украине на выходные

"В следующие трое суток преимущественно без осадков, лишь в западных областях временами небольшой дождь, в Карпатах снег. На дорогах центральных и восточных оласти местами гололедица", - указали синоптики.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ближайшей ночью 0-6° мороза, в последующие двое - от 3° мороза до 2° тепла; днем 0-6° тепла, в южной части до 9° тепла.

Напомним, по данным ООН, этот год войдет в тройку самых жарких в истории человечества.