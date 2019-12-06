Синоптики дали прогноз погоди в Україні на вихідні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Найближчими днями в Україні переважно без опадів, у Карпатах сніг, температура - до 9 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У наступні три доби переважно без опадів, лише в західних областях часом невеликий дощ, в Карпатах сніг. На дорогах центральних та східних оластей подекуди ожеледиця", - вказали синоптики.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Температура найближчої ночі 0-6° морозу, у наступні дві - від 3° морозу до 2° тепла; вдень 0-6° тепла, у південній частині до 9° тепла.
Нагадаємо, за даними ООН, цей рік увійде у трійку найспекотніших в історії людства.