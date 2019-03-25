Синоптики дали прогноз погоды на завтра

"В последующие двое суток на большей части территории страны небольшой дождь, местами, кроме юга, с мокрым снегом, температура ночью от 4 ° тепла до 3 ° мороза, днем 4-9 ° тепла, завтра на Закарпатье и в южной части 10-13 °. в четверг преимущественно без осадков, лишь в восточной части ночью умеренный мокрый снег, ночная температура 0-5 ° мороза, дневная - 4-9 ° тепла. Ветер западный и северо-западный, 5-12 м/с, завтра и послезавтра местами порывы 15-20 м/с ", - сообщили в пресс-службе.

Синоптики добавили, что в Киевской области завтра небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер западный, 7-12 м / с. Температура ночью от 2 ° тепла до 1 ° мороза, днем 6-9 ° тепла.



Как сообщал УНН, вечером в Киеве ожидается дождь.