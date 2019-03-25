Синоптики дали прогноз погоди на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. В наступні дві доби на більшій частині території країни невеликий дощ, місцями, крім півдня, з мокрим снігом; температура вночі від 4° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла, завтра на Закарпатті та в південній частині 10-13°. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"В наступні дві доби на більшій частині території країни невеликий дощ, місцями, крім півдня, з мокрим снігом; температура вночі від 4° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла, завтра на Закарпатті та в південній частині 10-13°. В четвер переважно без опадів, лише у східній частині вночі помірний мокрий сніг; нічна температура 0-5° морозу, денна - 4-9° тепла. Вітер західний та північно-західний, 5-12 м/с, завтра та післязавтра місцями пориви 15-20 м/с", - повідомили у прес-службі.
Синоптики додали, що на Київщині завтра невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 1° морозу, вдень 6-9° тепла.
Як повідомляв УНН, надвечір у Києві очікується невеликий дощ.