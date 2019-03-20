Синоптики дали прогноз погоды на завтра

"В последующие трое суток без существенных осадков, лишь ближайшей ночью в восточной части, днем 22 марта и будет ночью 23 марта на Левобережье небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер преимущественно северо-западный, 5-12 м / с. Температура ночью 21 марта от 3 ° тепла до 3 ° мороза, 22-23 марта 0-5 ° тепла, днем 6-12 ° тепла, на Закарпатье и Одесской области, в субботу в западных областях до плюс 15 °, в Карпатах ночью от 1 ° тепла до 6 ° мороза, днем 0-5 ° тепла ", - сообщили синоптики.

В пресс-службе добавили, что в Киевской области завтра без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура ночью от 2 ° тепла до 3 ° мороза, днем 6-11 ° тепла; в Киеве ночью около 0 °, днем 7-9 ° тепла.



Как сообщал УНН, синоптики подчеркнули, что 21-22 марта в Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 21 марта от 2 ° тепла до 3 ° мороза, 22 марта 0-5 ° тепла; днем 7-12 ° тепла. 23-24 марта преимущественно без осадков. Температура ночью 0-5 ° тепла, днем 9-14 ° тепла.