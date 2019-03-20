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Синоптики дали прогноз погоди на завтра

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. В наступні три доби без істотних опадів, лише найближчої ночі у східній частині, вдень 22 березня та вночі 23 березня на Лівобережжі невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Синоптики дали прогноз погоди на завтра

"В наступні три доби без істотних опадів, лише найближчої ночі у східній частині, вдень 22 березня та вночі 23 березня на Лівобережжі невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер переважно північно-західний, 5-12 м/с. Температура вночі 21 березня від 3° тепла до 3° морозу, 22-23 березня 0-5° тепла; вдень 6-12° тепла, на Закарпатті та Одещині, в суботу у західних областях до плюс 15°; в Карпатах вночі від 1° тепла до 6° морозу, вдень 0-5° тепла", - повідомили синоптики. 

У прес-службі додали, що на Київщині завтра без опадів. Вітер північно-західний, помірний. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 6-11° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 7-9° тепла.

Як повідомляв УНН, синоптики підкреслили, що 21-22 березня на Київщині мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 21 березня від 2° тепла до 3° морозу, 22 березня 0-5° тепла; вдень 7-12° тепла. 23- 24 березня переважно без опадів. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 9-14° тепла.

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