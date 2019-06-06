Синоптики дали прогноз погоды на завтра

"В последующие трое суток на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди с грозами, в западных и юго-западных областях местами значительные дожди, в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с, лишь в восточной части преимущественно без осадков . Температура ночью 14-19 °, на побережье морей до 21°, днем 25-31°, в западных областях 22-27° ", - сообщили синоптики.

В Киевской области завтра местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура ночью 15-18 °, днем 27-29 °.



Как сообщал УНН, украинцев предупредили об ухудшении погодных условий.