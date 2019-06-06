Синоптики дали прогноз погоди на завтра

КИЇВ. 6 червня. УНН. В наступні три доби на більшій частині території країни пройдуть короткочасні дощі з грозами, у західних та південно-західних областях місцями значні дощі, в окремих районах сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с, лише у східній частині переважно без опадів. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.