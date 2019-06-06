Синоптики дали прогноз погоди на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. В наступні три доби на більшій частині території країни пройдуть короткочасні дощі з грозами, у західних та південно-західних областях місцями значні дощі, в окремих районах сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с, лише у східній частині переважно без опадів. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"В наступні три доби на більшій частині території країни пройдуть короткочасні дощі з грозами, у західних та південно-західних областях місцями значні дощі, в окремих районах сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с, лише у східній частині переважно без опадів. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 21°; вдень 25-31°, у західних областях 22-27°", - повідомили синоптики.
На Київщині завтра місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, помірний. Температура вночі 15-18°, вдень 27-29°.
Як повідомляв УНН, українців попередили про погіршення погодних умов.