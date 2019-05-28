Синоптики дали прогноз погоды на завтра

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 29369 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 50231 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 67390 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 81776 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121213 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111114 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137408 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144580 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130108 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130177 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Синоптики дали прогноз погоды на завтра

Синоптики дали прогноз погоды на завтра

Киев  •  УНН

 • 19768 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. В последующие трое суток в западной части, 30-31 мая также и в северных и Черкасской областях кратковременные дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с, завтра на западе страны, днем 30 мая на Закарпатье и в Карпатах местами значительные дожди; на остальной территории без осадков. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"В следующие трое суток в западной части, 30-31 мая также и в северных и Черкасской областях кратковременные дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с, завтра на западе страны, днем 30 мая на Закарпатье и в Карпатах местами значительные дожди, на остальной территории без осадков. Температура в западных областях ночью 10-15°, днем 16-22°, на остальной территории ночью 13-19°, днем 24-29°, в юго-восточной половине до 33°", - сообщили синоптики.

В Киевской области завтра без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-18°, днем 25-28°.

Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды на первый день лета.

Украинские Национальные Новости

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