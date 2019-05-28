Синоптики дали прогноз погоды на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. В последующие трое суток в западной части, 30-31 мая также и в северных и Черкасской областях кратковременные дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с, завтра на западе страны, днем 30 мая на Закарпатье и в Карпатах местами значительные дожди; на остальной территории без осадков. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В следующие трое суток в западной части, 30-31 мая также и в северных и Черкасской областях кратковременные дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с, завтра на западе страны, днем 30 мая на Закарпатье и в Карпатах местами значительные дожди, на остальной территории без осадков. Температура в западных областях ночью 10-15°, днем 16-22°, на остальной территории ночью 13-19°, днем 24-29°, в юго-восточной половине до 33°", - сообщили синоптики.
В Киевской области завтра без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-18°, днем 25-28°.
Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды на первый день лета.