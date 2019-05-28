Синоптики дали прогноз погоди на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У наступні три доби у західній частині, 30-31 травня також і в північних та Черкаській областях короткочасні дощі з грозами, подекуди град та шквали 15-20 м/с, завтра на заході країни, вдень 30 травня на Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі; на решті території без опадів. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У наступні три доби у західній частині, 30-31 травня також і в північних та Черкаській областях короткочасні дощі з грозами, подекуди град та шквали 15-20 м/с, завтра на заході країни, вдень 30 травня на Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі; на решті території без опадів. Температура у західних областях вночі 10-15°, вдень 16-22°, на решті території вночі 13-19°, вдень 24-29°, у південно-східній половині до 33°", - повідомили синоптики.
На Київщині завтра без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-18°, вдень 25-28°.
Як повідомляв УНН, синоптики дали прогноз погоди на перший день літа.