Синоптики дали прогноз погоды на завтра

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 29339 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 50219 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 67376 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 81763 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121209 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111112 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137407 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144580 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130108 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130177 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Синоптики дали прогноз погоды на завтра

Синоптики дали прогноз погоды на завтра

Киев  •  УНН

 • 19301 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. В ближайшие трое суток в западных, Житомирской и Винницкой областях, днем 30 мая также в Киевской области и Черниговской области кратковременный дождь, гроза, завтра на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди; на остальной территории без осадков. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"В ближайшие трое суток в западных, Житомирской и Винницкой областях, днем 30 мая также и в Киевской и Черниговской области кратковременный дождь, гроза, завтра на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди, на остальной территории без осадков. Ветер южный и юго-восточный, 5 12 м/с, днем 28 мая на Правобережье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11-18 °, днем 24-29 °, 29-30 мая в юго-восточной половине до 33 °, в западных областях 17 -23 ° ", - сообщили синоптики.

В Киевской области завтра без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 14-17 °, днем 25-28 °.

Как сообщал УНН, жителей запада Украины предупредили о возможном подтоплении дорог .

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