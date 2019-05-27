Синоптики дали прогноз погоды на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В ближайшие трое суток в западных, Житомирской и Винницкой областях, днем 30 мая также в Киевской области и Черниговской области кратковременный дождь, гроза, завтра на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди; на остальной территории без осадков. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В ближайшие трое суток в западных, Житомирской и Винницкой областях, днем 30 мая также и в Киевской и Черниговской области кратковременный дождь, гроза, завтра на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди, на остальной территории без осадков. Ветер южный и юго-восточный, 5 12 м/с, днем 28 мая на Правобережье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11-18 °, днем 24-29 °, 29-30 мая в юго-восточной половине до 33 °, в западных областях 17 -23 ° ", - сообщили синоптики.
В Киевской области завтра без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 14-17 °, днем 25-28 °.
Как сообщал УНН, жителей запада Украины предупредили о возможном подтоплении дорог .