Синоптики дали прогноз погоди на завтра

КИЇВ. 27 травня. УНН. У найближчі три доби в західних, Житомирській та Вінницькій областях, вдень 30 травня також і на Київщині та Чернігівщині короткочасний дощ, гроза, завтра на Закарпатті та в Карпатах значні дощі; на решті території без опадів. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.