Синоптики дали прогноз погоди на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У найближчі три доби в західних, Житомирській та Вінницькій областях, вдень 30 травня також і на Київщині та Чернігівщині короткочасний дощ, гроза, завтра на Закарпатті та в Карпатах значні дощі; на решті території без опадів. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У найближчі три доби в західних, Житомирській та Вінницькій областях, вдень 30 травня також і на Київщині та Чернігівщині короткочасний дощ, гроза, завтра на Закарпатті та в Карпатах значні дощі; на решті території без опадів. Вітер південний та південно-східний, 5-12 м/с, вдень 28 травня на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-18°, вдень 24-29°, 29-30 травня у південно-східній половині до 33°, у західних областях 17-23°", - повідомили синоптики.
На Київщині завтра без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 14-17°, вдень 25-28°.
Як повідомляв УНН, жителів заходу України попередили про можливе підтоплення доріг.