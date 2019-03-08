Синоптики дали прогноз погоды на завтра

"В восточных, Днепропетровской, Запорожской областях, ночью и на севере Левобережья, днем в южных областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 2-7 ° тепла , днем 9-14 °, на крайнем юге страны до 17 °, на высокогорье Карпат на протяжении суток около 0 ° ", - сообщили синоптики.



В Киеве завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 4-6 ° тепла, днем 11-13 °.



Как сообщал УНН, лавинная опасность продержится на высокогорье Закарпатья до конца недели.