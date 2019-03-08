Синоптики дали прогноз погоды на завтра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 2119 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 112878 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 117152 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 119786 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 120155 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 150669 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116769 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141189 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145123 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130473 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 марта. УНН. Завтра в Украине облачно с прояснениями. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"В восточных, Днепропетровской, Запорожской областях, ночью и на севере Левобережья, днем в южных областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 2-7 ° тепла , днем 9-14 °, на крайнем юге страны до 17 °, на высокогорье Карпат на протяжении суток около 0 ° ", - сообщили синоптики.

В Киеве завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 4-6 ° тепла, днем 11-13 °.

Как сообщал УНН, лавинная опасность продержится на высокогорье Закарпатья до конца недели.

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