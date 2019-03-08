Синоптики дали прогноз погоди на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Завтра в УкраЇні хмарно з проясненнями. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У східних, Дніпропетровській, Запорізькій областях, вночі і на півночі Лівобережжя, вдень у південних областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°, на крайньому півдні країни до 17°; на високогір'ї Карпат протягом доби близько 0°", - повідомили синоптики.
У Києві завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°.
Як повідомляв УНН, лавинна небезпека протримається на високогір'ї Закарпатя до кінця тижня.