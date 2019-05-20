Синоптики дали прогноз погоды на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Завтра в Украине, 21 мая, кроме юга и востока, местами грозы, в западных областях при грозах шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и Прикарпатье значительные, в Карпатах местами сильные дожди. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
"21 мая в Украине, кроме юга и востока, местами грозы, в западных областях при грозах шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и Прикарпатье значительные, в Карпатах местами сильные дожди (1-й уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, на следующей неделе на большинстве территории Украины будет облачная погода, местами с прояснениями.
Как сообщал УНН, завтра, 21 мая, на территории Киевской области ожидаются дожди и грозы.