Синоптики дали прогноз погоди на завтра

КИЇВ. 20 травня. УНН. Завтра в Україні, 21 травня, крім півдня і сходу, місцями грози, у західних областях при грозах шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та Прикарпатті значні, в Карпатах місцями сильні дощі. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.