Синоптики дали прогноз погоди на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Завтра в Україні, 21 травня, крім півдня і сходу, місцями грози, у західних областях при грозах шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та Прикарпатті значні, в Карпатах місцями сильні дощі. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
“21 травня в Україні, крім півдня і сходу, місцями грози, у західних областях при грозах шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та Прикарпатті значні, в Карпатах місцями сильні дощі (І рівень небезпечності, жовтий)”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, наступного тижня на більшості території України буде хмарна погода, подекуди з проясненнями.
Як повідомляв УНН, завтра, 21 травня, на території Київської області очікуються дощі та грози.