Синоптики дали прогноз погоды на завтра

"В последующие трое суток в западных, Житомирской и Винницкой областях кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, ближайшей ночью местами значительные дожди, на остальной территории без осадков, лишь днем 19 мая в южной части местами небольшой дождь. Температура ночью 10-17 °, днем 21-27 °, завтра на юге страны местами 28-30 °, на Закарпатье и Прикарпатье 16-19°", - сообщили синоптики.

В Киевской области завтра температура ночью 13-16 °, днем 23-26 °.



Как сообщал УНН, спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках .