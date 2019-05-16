Синоптики дали прогноз погоди на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. В наступні три доби у західних, Житомирській та Вінницькій областях короткочасні дощі, грози, подекуди шквали 15-20 м/с, найближчої ночі місцями значні дощі; на решті території переважно без опадів, лише вдень 19 травня у південній частині місцями невеликий дощ. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укргідрометцентру".
"В наступні три доби у західних, Житомирській та Вінницькій областях короткочасні дощі, грози, подекуди шквали 15-20 м/с, найближчої ночі місцями значні дощі; на решті території переважно без опадів, лише вдень 19 травня у південній частині місцями невеликий дощ. Температура вночі 10-17°, вдень 21-27°, завтра на півдні країни місцями 28-30°, на Закарпатті та Прикарпатті 16-19°", - повідомили синоптики.
На Київщині завтра температура вночі 13-16°, вдень 23-26°.
Як повідомляв УНН, рятувальники попередили про підвищення рівня води у річках.