Синоптики дали прогноз погоды на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Завтра в большинстве районов Правобережья, в последующие двое суток в западной и южной части пройдут кратковременные дожди с грозами, 16-17 мая на Волыни, Ровенской и Житомирской области значительные дожди; на остальной территории без осадков. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укргидрометцентра".
"Завтра в большинстве районов Правобережья, в последующие двое суток в западной и южной части пройдут кратковременные дожди с грозами, 16-17 мая на Волыни, Ровенской и Житомирской области значительные дожди, на остальной территории без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 5 10 м/с, завтра при грозах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11-17 °, в Карпатах, а в субботу и на севере Левобережья 8-10 °, днем 21-27 °, на юго-востоке страны в 29 °, завтра в западных областях 17-22 ° ", - сообщили синоптики.
В Киевской области завтра кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 13-16 °, днем 24-27 °.
Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды на выходные .