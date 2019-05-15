Синоптики дали прогноз погоды на завтра

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 52453 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 79134 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 95389 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101296 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124771 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112104 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138117 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144707 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130172 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130221 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

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Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

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Синоптики дали прогноз погоды на завтра

Синоптики дали прогноз погоды на завтра

Киев  •  УНН

 • 25470 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Завтра в большинстве районов Правобережья, в последующие двое суток в западной и южной части пройдут кратковременные дожди с грозами, 16-17 мая на Волыни, Ровенской и Житомирской области значительные дожди; на остальной территории без осадков. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укргидрометцентра".

"Завтра в большинстве районов Правобережья, в последующие двое суток в западной и южной части пройдут кратковременные дожди с грозами, 16-17 мая на Волыни, Ровенской и Житомирской области значительные дожди, на остальной территории без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 5 10 м/с, завтра при грозах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11-17 °, в Карпатах, а в субботу и на севере Левобережья 8-10 °, днем 21-27 °, на юго-востоке страны в 29 °, завтра в западных областях 17-22 ° ", - сообщили синоптики.

В Киевской области завтра кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 13-16 °, днем 24-27 °.

Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды на выходные .

Украинские Национальные Новости

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