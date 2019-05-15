Синоптики дали прогноз погоди на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Завтра в більшості районів Правобережжя, в наступні дві доби у західній та південній частині пройдуть короткочасні дощі з грозами, 16-17 травня на Волині, Рівненщині та Житомирщині значні дощі; на решті території без опадів. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укргідрометцентру".
"Завтра в більшості районів Правобережжя, в наступні дві доби у західній та південній частині пройдуть короткочасні дощі з грозами, 16-17 травня на Волині, Рівненщині та Житомирщині значні дощі; на решті території без опадів. Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с, завтра при грозах подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-17°, в Карпатах, а в суботу і на півночі Лівобережжя 8-10°; вдень 21-27°, на південному сході країни до 29°, завтра в західних областях 17-22°", - повідомили синоптики.
На Київщині завтра короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 13-16°, вдень 24-27°.
Як повідомляв УНН, синоптики дали прогноз погоди на вихідні.