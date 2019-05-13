Синоптики дали прогноз погоды на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В ближайшие трое суток в западной части, местами в северных и большинстве центральных областей кратковременные дожди, местами с грозами, на остальной территории без осадков. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укргидрометцентра".
"В ближайшие трое суток в западной части, местами в северных и большинстве центральных областей кратковременные дожди, местами с грозами, на остальной территории без осадков. Ночью и утром 14 мая на юге страны местами туман. Температура ночью 8-14 °, днем 20- 26 °, в западных областях 15-21 °, в четверг в южных и восточных областях 25-29 °", - сообщили синоптики.
В Киевской области завтра ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер переменных направлений 3-8 м / с. Температура ночью 8-13 °, днем 20-25 °, в Киеве ночью 11-13 °, днем 21-23 °.
Как сообщал УНН, сегодня в Украине переменная облачность. Ночью в Приазовье, днем в Украине местами небольшой кратковременный дождь, гроза.