Синоптики дали прогноз погоди на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. В найближчі три доби в західній частині, місцями у північних та більшості центральних областей короткочасні дощі, подекуди з грозами, на решті території без опадів. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укргідрометцентру".
"В найближчі три доби в західній частині, місцями у північних та більшості центральних областей короткочасні дощі, подекуди з грозами, на решті території без опадів. Вночі та вранці 14 травня на півдні країни місцями туман. Температура вночі 8-14°, вдень 20-26°, у західних областях 15-21°, в четвер у південних та східних областях 25-29°", - повідомили синоптики.
На Київщині завтра вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер змінних напрямків 3-8 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 20-25°, у Києві вночі 11-13°, вдень 21-23°.
Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні мінлива хмарність. Вночі в Приазов'ї, вдень в Україні місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.