Синоптики дали прогноз погоды на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В ближайшие сутки небольшие, местами умеренные дожди, местами с грозами, лишь ночью на востоке, а днем на юге страны без существенных осадков; 11-12 мая в Украине преимущественно в дневные часы кратковременные дожди, местами грозы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укргидрометцентра".
"В ближайшие сутки небольшие, местами умеренные дожди, местами с грозами, лишь ночью на востоке, а днем на юге страны без существенных осадков; 11-12 мая в Украине преимущественно в дневные часы кратковременные дожди, местами грозы.
Температура ночью 6-11 °, днем завтра 14-19 °, в субботу и воскресенье 16-21 °
В Киевской области завтра ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11 °, днем 14-19 °, в Киеве ночью около 10 °, днем 16-18 °.
Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды на выходные .