Синоптики дали прогноз погоди на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Найближчої доби невеликі, місцями помірні дощі, подекуди з грозами, лише вночі на сході, а вдень на півдні країни без істотних опадів; 11-12 травня в Україні переважно в денні години короткочасні дощі, місцями грози. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укргідрометцентру".
"Найближчої доби невеликі, місцями помірні дощі, подекуди з грозами, лише вночі на сході, а вдень на півдні країни без істотних опадів; 11-12 травня в Україні переважно в денні години короткочасні дощі, місцями грози.
Температура вночі 6-11°, вдень завтра 14-19°, у суботу та неділю 16-21°
На Київщині завтра вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 14-19°, у Києві вночі близько 10°, вдень 16-18°.
Як повідомляв УНН, синоптики дали прогноз погоди на вихідні.