Синоптики дали прогноз погоды на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В ближайшие трое суток кратковременные дожди, местами грозы, завтра днем в восточной части местами шквалы 15-20 м / с, ближайшей ночью в Карпатах мокрый снег; только днем 8 мая в большинстве районов Правобережья, 9 мая - на западе страны без существенных осадков. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укргидрометцентра".
"В ближайшие трое суток кратковременные дожди, местами грозы, завтра днем в восточной части местами шквалы 15-20 м/с, ближайшей ночью в Карпатах мокрый снег; только днем 8 мая в большинстве районов Правобережья, 9 мая - на западе страны без существенных осадков . Температура ночью 5-11 ° тепла, 8-9 мая в западных областях 1-6 ° тепла, на поверхности почвы, в Карпатах местами и в воздухе заморозки 0-3°, днем 12-19° тепла, на востоке страны, завтра также и в Днепропетровской и Запорожской областях 18-25 °", - сообщили синоптики.
В Киевской области завтра ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура ночью 6-9 °, днем 12-15 °.
Как сообщал УНН, в Украине объявили штормовое предупреждение.