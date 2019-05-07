Синоптики дали прогноз погоди на завтра

КИЇВ. 7 травня. УНН. У найближчі три доби короткочасні дощі, місцями грози, завтра вдень у східній частині подекуди шквали 15-20 м/с, найближчої ночі в Карпатах мокрий сніг; лише вдень 8 травня в більшості районів Правобережжя, 9 травня - на заході країни без істотних опадів. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укргідрометцентру".