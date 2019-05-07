Синоптики дали прогноз погоди на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У найближчі три доби короткочасні дощі, місцями грози, завтра вдень у східній частині подекуди шквали 15-20 м/с, найближчої ночі в Карпатах мокрий сніг; лише вдень 8 травня в більшості районів Правобережжя, 9 травня - на заході країни без істотних опадів. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укргідрометцентру".
"У найближчі три доби короткочасні дощі, місцями грози, завтра вдень у східній частині подекуди шквали 15-20 м/с, найближчої ночі в Карпатах мокрий сніг; лише вдень 8 травня в більшості районів Правобережжя, 9 травня - на заході країни без істотних опадів. Температура вночі 5-11° тепла, 8-9 травня у західних областях 1-6° тепла, на поверхні ґрунту, в Карпатах місцями і в повітрі заморозки 0-3°, вдень 12-19° тепла, на сході країни, завтра також і в Дніпропетровській та Запорізькій областях 18-25°", - повідомили синоптики.
На Київщині завтра вночі дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, помірний. Температура вночі 6-9°, вдень 12-15°.
Як повідомляв УНН, в Україні оголосили штормове попередження.