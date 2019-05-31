Синоптики дали прогноз погоды на выходные

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 8028 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 31090 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 51673 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 114049 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109167 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136322 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144072 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129995 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130073 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131269 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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Синоптики дали прогноз погоды на выходные

Синоптики дали прогноз погоды на выходные

Киев  •  УНН

 • 18671 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Завтра в Украине переменная облачность. В центральных, большинстве северных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях и на Прикарпатье, местами кратковременный дождь, гроза, местами град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"1 июня переменная облачность. В центральных, большинстве северных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях и на Прикарпатье, местами кратковременный дождь, гроза, местами град и шквалы 15-20 м / с, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях ночью 15-20 °, днем 28-33 °; в западных областях ночью 9-14 °, днем 20-25 °; на остальной территории ночью 13-18 °, днем 23-28 °. 2 июня в центральных областях и на Прикарпатье, 3 июня в большинстве западных, Винницкой, Одесской и Николаевской областях местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью 9-14 °, днем 21-26 °; на остальной территории ночью 13-18 °, на юге до 21 °, днем 25-30 °, 2 июня на юге и востоке 30-33 ° ", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, в Украине объявили штормовое предупреждение .

Украинские Национальные Новости

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