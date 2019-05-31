Синоптики дали прогноз погоды на выходные

"1 июня переменная облачность. В центральных, большинстве северных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях и на Прикарпатье, местами кратковременный дождь, гроза, местами град и шквалы 15-20 м / с, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях ночью 15-20 °, днем 28-33 °; в западных областях ночью 9-14 °, днем 20-25 °; на остальной территории ночью 13-18 °, днем 23-28 °. 2 июня в центральных областях и на Прикарпатье, 3 июня в большинстве западных, Винницкой, Одесской и Николаевской областях местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью 9-14 °, днем 21-26 °; на остальной территории ночью 13-18 °, на юге до 21 °, днем 25-30 °, 2 июня на юге и востоке 30-33 ° ", - сообщили в пресс-службе.



Как сообщал УНН, в Украине объявили штормовое предупреждение .