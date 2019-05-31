Синоптики дали прогноз погоди на вихідні

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Завтра в Україні мінлива хмарність. У центральних, більшості північних, Харківській, Одеській, Миколаївській областях та на Прикарпатті, місцями короткочасний дощ, гроза, подекуди град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"1 червня мінлива хмарність. У центральних, більшості північних, Харківській, Одеській, Миколаївській областях та на Прикарпатті, місцями короткочасний дощ, гроза, подекуди град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях вночі 15-20°, вдень 28-33°; у західних областях вночі 9-14°, вдень 20-25°; на решті території вночі 13-18°, вдень 23-28°. 2 червня у центральних областях та на Прикарпатті, 3 червня у більшості західних, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура в західних областях вночі 9-14°, вдень 21-26°; на решті території вночі 13-18°, на півдні до 21°, вдень 25-30°, 2 червня на півдні та сході 30-33°", - повідомили у прес-службі. 

Як повідомляв УНН, в Україні оголосили штормове попередження

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