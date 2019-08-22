Синоптики дали прогноз погоды на выходные

Завтра в Украине в западных областях местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, на юге и востоке страны 17-22°; днем в западных (кроме Закарпатья) и северных областях 23-28°, на остальной территории 28-33°, в южной части до 35°.

Уже 24-25 августа переменная облачность. Без осадков, лишь в Карпатском регионе, 24 августа также ночью в центральных областях, днем на Приазовье отдельные кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, в южных и восточных областях 16-21°; днем в западных (кроме Закарпатья) и северных областях 23-28°, на остальной территории 28-33°, на юге и востоке страны до 35°.

В начале следующей недели, 26-27 августа, без осадков, лишь в Карпатах и 26 августа в Закарпатье кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 10-16°, днем 23-29°, на юге и в Закарпатье ночью 13-19°, днем 26-32°.

Напомним, в Украине 22 августа до 36 градусов тепла.