Синоптики дали прогноз погоди на вихідні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. В Україні 24-25 серпня очікується погода переважно без опадів, температура повітря сягатиме 35 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Завтра в Україні у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на півдні та сході країни 17-22°; вдень у західних (крім Закарпаття) і північних областях 23-28°, на решті території 28-33°, у південній частині до 35°.
Уже 24-25 серпня мінлива хмарність. Без опадів, лише у Карпатському регіоні, 24 серпня також вночі у центральних областях, вдень на Приазов'ї окремі короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, у південних та східних областях 16-21°; вдень у західних (крім Закарпаття) і північних областях 23-28°, на решті території 28-33°, на півдні та сході країни до 35°.
На початку наступного тижня, 26-27 серпня, без опадів, лише в Карпатах та 26 серпня в Закарпатті короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 10-16°; вдень 23-29°, на півдні та в Закарпатті вночі 13-19°, вдень 26-32°.
Нагадаємо, в Україні 22 серпня до 36 градусів тепла.