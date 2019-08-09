Синоптики дали прогноз погоды на выходные
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Украине на выходных ожидается погода преимущественно без осадков, лишь кое-где возможны кратковременные дожди, температура воздуха повысится. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
В субботу, 10 августа, ночью на Левобережье страны, в Одесской и Николаевской областях, днем в восточных областях местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 21°; днем 23-28°, в южной части и на Закарпатье местами 29-32°.
Последний день этой недели и первый день следующей также будут преимущественно без осадков. В воскресенье, 11 августа, только в западных, днем и в северных областях местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер западный и юго-западный, 3-8 м/с.
Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°, на севере Левобережья 9-12°; днем 26-31°, на юге Одесской области, 12 августа и на Закарпатье и Прикарпатье местами 33-35°, 11 августа в восточных и северных областях 23-28°.
Напомним, 9 августа в Украине до 32 градусов тепла.