Синоптики дали прогноз погоди на вихідні

У суботу, 10 серпня, вночі на Лівобережжі країни, Одещині та Миколаївщині, вдень у східних областях місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 21°; вдень 23-28°, у південній частині та на Закарпатті місцями 29-32°.

Останній день цього тижня і перший день наступного також будуть переважно без опадів. У неділю, 11 серпня, лише у західних, вдень і у північних областях місцями очікується невеликий короткочасний дощ. Вітер західний та південно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°, на півночі Лівобережжя 9-12°; вдень 26-31°, на півдні Одещини, 12 серпня і на Закарпатті та Прикарпатті місцями 33-35°, 11 серпня у східних та північних областях 23-28°.

Нагадаємо, 9 серпня в Україні до 32 градусів тепла.