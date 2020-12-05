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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 6772 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 21281 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 44052 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 69937 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 105068 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110037 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Синоптики дали прогноз погоды на воскресенье и начало следующей недели

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. В ближайшие двое суток без существенных осадков, во вторник в большинстве западных, южных и местами центральных областях снег, на юге с дождем. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

"В Украине, кроме юга, местами гололедица, в западных областях и юго-восточной части порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с, завтра на Правобережье местами туман, гололед", - сообщили синоптики.

Прогнозируется, что температура в западных и юго-западных областях ночью от 1° тепла до 5° мороза, днем 0-3° тепла; на остальной территории страны ночью 4-11° мороза, в восточных и северо-восточных областях до 15° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киевской области завтра без существенных осадков. Температура ночью 4-6° мороза, днем 0-2° мороза.

Украинские Национальные Новости

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