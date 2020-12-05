Синоптики дали прогноз погоды на воскресенье и начало следующей недели

"В Украине, кроме юга, местами гололедица, в западных областях и юго-восточной части порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с, завтра на Правобережье местами туман, гололед", - сообщили синоптики.

Прогнозируется, что температура в западных и юго-западных областях ночью от 1° тепла до 5° мороза, днем 0-3° тепла; на остальной территории страны ночью 4-11° мороза, в восточных и северо-восточных областях до 15° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киевской области завтра без существенных осадков. Температура ночью 4-6° мороза, днем 0-2° мороза.