Синоптики дали прогноз погоди на неділю та початок наступного тижня

“В Україні, крім півдня, подекуди ожеледиця, в західних областях та південно-східній частині пориви південно-східного вітру 15-20 м/с, завтра на Правобережжі місцями туман, ожеледь”, — повідомили синоптики.

Прогнозується, що температура у західних та південно-західних областях вночі від 1° тепла до 5° морозу, вдень 0-3° тепла; на решті території країни вночі 4-11° морозу, в східних і північно-східних областях до 15° морозу, вдень 0-5° морозу.

На Київщині завтра без істотних опадів. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° морозу.