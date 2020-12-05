Синоптики дали прогноз погоди на неділю та початок наступного тижня

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. У найближчі дві доби без істотних опадів, у вівторок в більшості західних, південних і місцями центральних областях сніг, на півдні з дощем. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентр.

“В Україні, крім півдня, подекуди ожеледиця, в західних областях та південно-східній частині пориви південно-східного вітру 15-20 м/с, завтра на Правобережжі місцями туман, ожеледь”, — повідомили синоптики.

Прогнозується, що температура у західних та південно-західних областях вночі від 1° тепла до 5° морозу, вдень 0-3° тепла; на решті території країни вночі 4-11° морозу, в східних і північно-східних областях до 15° морозу, вдень 0-5° морозу.

На Київщині завтра без істотних опадів. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° морозу.

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