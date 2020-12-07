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Синоптики дали прогноз погоды до середины недели

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. По Украине в последующие двое суток, 8-9 декабря, ожидается погода преимущественно без осадков, местами - небольшой снег и дождь, 10 декабря - на Правобережье снег с переходом в дождь. Температура ночью будет снижаться местами до 13 градусов мороза, днем - до 10 градусов тепла, некоторое повышение температуры ожидается 10 декабря. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, 8-9 декабря преимущественно без осадков, лишь завтра на Закарпатье и в Одесской области, послезавтра в южной части местами небольшой снег и дождь, гололед, температура ночью 6-13° мороза, днем 0-5 ° мороза; в западных областях и южной части ночью 0-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, на Закарпатье и на юге Одесской области 5-10° тепла.

Как отмечают синоптики, уже 10 декабря на Правобережье снег с переходом в дождь, местами гололед, на остальной территории без осадков; повышение температуры на 2-4°.

8-9 декабря на западе и юге страны, 10 декабря в большинстве областей порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с.

Добавим, по Украине уже с середины ноября разыгралась зимняя погода. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. В ночь на 19 ноября в Украине были значительные температурные контрасты - на западе и юге +5°, на востоке -20°. На утро 22 ноября в Украине на Левобережье намело до 12 сантиметров снега.

Напомним, первому снегу на позапрошлых выходных уже смогли порадоваться жители Луцка, Львова, Ровно и Ужгорода. А уже в первый день зимы снег выпал еще в ряде областей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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