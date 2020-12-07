Синоптики дали прогноз погоди до середини тижня

За прогнозом синоптиків, 8-9 грудня переважно без опадів, лише завтра на Закарпатті та Одещині, післязавтра у південній частині місцями невеликий сніг і дощ, ожеледь; температура вночі 6-13° морозу, вдень 0-5° морозу; у західних областях та південній частині вночі 0-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини 5-10° тепла.

Як зазначають синоптики, вже 10 грудня на Правобережжі сніг з переходом в дощ, місцями ожеледь, на решті території без опадів; підвищення температури на 2-4°.

8-9 грудня на заході та півдні країни, 10 грудня в більшості областей пориви південно-східного вітру, 15-20 м/с.

Додамо, по Україні вже з середини листопада розігралася зимова погода. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. У ніч на 19 листопада в Україні були значні температурні контрасти - на заході та півдні +5°, на сході -20°. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі намело до 12 сантиметрів снігу.

Нагадаємо, першому снігу на позаминулих вихідних вже змогли порадіти жителі Луцька, Львова, Рівного та Ужгорода. А вже у перший день зими сніг випав ще у низці областей.