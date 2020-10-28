Синоптики дали прогноз погоды до конца октября
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. По Украине до конца октября ожидается похолодание и дожди, в Карпатах - мокрый снег. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
По прогнозу синоптиков, завтра преимущественно без осадков, лишь на Закарпатье и Прикарпатье днем небольшой дождь; ночью и утром в западных и юго-западных областях туманы. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°, в южной части ночью 8-13°, днем 14-19°.
Уже 30-31 октября временами дожди; в Карпатах дождь и мокрый снег, местами значительные осадки; в Украине снижение дневной температуры на 2-4°.
Напомним, в Киеве "бабье лето" длилось четыре дня.