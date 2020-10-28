Синоптики дали прогноз погоди до кінця жовтня

За прогнозом синоптиків, завтра переважно без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень невеликий дощ; вночі та вранці у західних та південно-західних областях тумани. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°, у південній частині вночі 8-13°, вдень 14-19°.

Уже 30-31 жовтня часом дощі; в Карпатах дощ та мокрий сніг, місцями значні опади; в Україні зниження денної температури на 2-4°.

Нагадаємо, у Києві "бабине літо" тривало чотири дні.