Синоптики дали прогноз погоды до конца рабочей недели
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. На западе Украины 2-3 сентября ожидаются дожди с грозами, на остальной территории - без осадков, 4 сентября дожди пройдут также и на севере и в центральной части страны. Температура воздуха будет подниматься до 36 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
По прогнозу синоптиков, в ближайшие двое суток в западных областях местами пройдут дожди с грозами, температура ночью 10-16°, днем 19-26°; на остальной территории сохранится сухая жаркая погода с температурой ночью 15-20°, на побережье морей до 23°, днем 30-36°, 3 сентября на севере страны 26-32°.
В пятницу в северных, Черновицкой, Хмельницкой, Одесской и большинстве центральных областей местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков; температура ночью существенно не изменится, днем - 26-31°, в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях 20-25°.