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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Синоптики дали прогноз погоды до конца рабочей недели

Киев • УНН

 • 34365 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. На западе Украины 2-3 сентября ожидаются дожди с грозами, на остальной территории - без осадков, 4 сентября дожди пройдут также и на севере и в центральной части страны. Температура воздуха будет подниматься до 36 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Синоптики дали прогноз погоды до конца рабочей недели

По прогнозу синоптиков, в ближайшие двое суток в западных областях местами пройдут дожди с грозами, температура ночью 10-16°, днем 19-26°; на остальной территории сохранится сухая жаркая погода с температурой ночью 15-20°, на побережье морей до 23°, днем 30-36°, 3 сентября на севере страны 26-32°.

В пятницу в северных, Черновицкой, Хмельницкой, Одесской и большинстве центральных областей местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков; температура ночью существенно не изменится, днем - 26-31°, в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях 20-25°.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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