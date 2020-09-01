Синоптики дали прогноз погоди до кінця робочого тижня

За прогнозом синоптиків, у найближчі дві доби в західних областях місцями пройдуть дощі з грозами, температура вночі 10-16°, вдень 19-26°; на решті території утримається суха спекотна погода з температурою вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°, вдень 30-36°, 3 вересня на півночі країни 26-32°.

У п'ятницю в північних, Чернівецькій, Хмельницькій, Одеській та більшості центральних областей місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів; температура вночі суттєво не зміниться, вдень - 26-31°, у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях 20-25°.