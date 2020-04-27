Синоптики дали прогноз погоды до конца апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Украине во вторник, 28 апреля, осадков не ожидается, тогда как в последние два дня апреля - дожди, возможны даже грозы. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"Завтра без осадков, температура ночью 1-6° тепла, в северных, северо-восточных областях и в Карпатах на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 14-19° тепла, в западных и Одесской областях до 22°", - сообщили синоптики.
Уже в последующие двое суток, 29 апреля днем на западе страны, в течение суток 30 апреля в западных, северных, местами центральных, Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, местами с грозами, на остальной территории без осадков; в среду в Украине местами порывы ветра 15-20 м/с; ночная температура 6-11° тепла, дневная 16-23°.
Напомним, 27 апреля в Украине до 19 градусов тепла.