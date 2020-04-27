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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 14076 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 51864 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 93751 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104190 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130051 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Синоптики дали прогноз погоды до конца апреля

Синоптики дали прогноз погоды до конца апреля

Киев  •  УНН

 • 26781 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Украине во вторник, 28 апреля, осадков не ожидается, тогда как в последние два дня апреля - дожди, возможны даже грозы. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"Завтра без осадков, температура ночью 1-6° тепла, в северных, северо-восточных областях и в Карпатах на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 14-19° тепла, в западных и Одесской областях до 22°", - сообщили синоптики.

Уже в последующие двое суток, 29 апреля днем на западе страны, в течение суток 30 апреля в западных, северных, местами центральных, Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, местами с грозами, на остальной территории без осадков; в среду в Украине местами порывы ветра 15-20 м/с; ночная температура 6-11° тепла, дневная 16-23°.

Напомним, 27 апреля в Украине до 19 градусов тепла.

Украинские Национальные Новости

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