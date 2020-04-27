Синоптики дали прогноз погоди до кінця квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. В Україні у вівторок, 28 квітня, опадів не очікується, тоді як в останні два дні квітня - дощитиме,можливі навіть грози. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Завтра без опадів; температура вночі 1-6° тепла, у північних, північно-східних областях та в Карпатах на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 14-19° тепла, у західних та Одеській областях до 22°", - повідомили синоптики.
Уже у наступні дві доби, 29 квітня вдень на заході країни, впродовж доби 30 квітня у західних, північних, місцями центральних, Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, подекуди з грозами, на решті територї без опадів; в середу в Україні місцями пориви вітру 15-20 м/с; нічна температура 6-11° тепла, денна 16-23°.
Нагадаємо, 27 квітня в Україні до 19 градусів тепла.