До 19 градусів тепла: прогноз погоди на сьогодні

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Синоптики обіцяють сьогодні в Україні переважно суху погоду, на сході - можливі дощі і сильний вітер. Уночі місцями заморозки, вдень - до 19 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"27 квітня в Україні без істотних опадів, лише у східній частині країни часом дощ", - повідомили синоптики.

Вітер північно-західний та західний, 7-12 м/с, у східній частині пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у західних, північних та більшості центральних областей на поверхні ґрунту, в Карпатах і в повітрі, заморозки 0-3°; температура вдень 11-16° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини до 19°.

Нагадаємо, за даними дослідження, весна буде теплішою через зміни клімату.

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