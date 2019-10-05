Синоптики дали прогноз на начало следующей недели
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. На следующей неделе в Украине пройдут дожди, в Карпатах мокрый снег. Тогда как в понедельник-вторник температура достигнет лишь 14 градусов тепла, в среду-четверг ожидается уже до 20 градусов с отметкой "плюс", ночью местами заморозки. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Так, 7 октября ночью на Прикарпатье, днем в центральных и южных областях местами небольшие дожди, на остальной территории без осадков; 8 октября преимущественно без осадков, лишь в восточной части, ночью и в Днепропетровской области и на Приазовье дождь.
Температура 7-8 октября на юге страны ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°, днем 9-14° тепла; на остальной территории ночью заморозки в воздухе 0-5°, днем 5-10° тепла.
В Карпатах 7 октября мокрый снег, 8 октября без осадков; ночью и днем заморозки в воздухе 1-6°.
Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.
9-10 октября в Украине преимущественно без осадков, лишь днём 10 октября местами небольшой, на Прикарпатье умеренный дождь.
9 октября ночью заморозки в воздухе 0-5°, температура днем 7-12° тепла; в южной части ночью 1-6° тепла, на почве заморозки 0-5°, днем 11-16° тепла; 10 октября в Украине ночью 4-9° тепла, днем 10-16°, на юге до 20°.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на выходные.