Синоптики дали прогноз на початок наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Наступного тижня в Україні дощитиме, у Карпатах мокрий сніг. Тоді як у понеділок-вівторок температура сягатиме лише 14 градусів тепла, у середу-четвер очікується вже до 20 градусів із позначкою "плюс", вночі подекуди заморозки. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, 7 жовтня вночі на Прикарпатті, вдень у центральних та південних областях місцями невеликі дощі, на решті території без опадів; 8 жовтня переважно без опадів, лише у східній частині, вночі й у Дніпропетровській області та на Приазов'ї дощ.
Температура 7-8 жовтня на півдні країни вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 9-14° тепла; на решті території вночі заморозки у повітрі 0-5°, вдень 5-10° тепла.
У Карпатах 7 жовтня мокрий сніг, 8 жовтня без опадів; вночі та вдень заморозки у повітрі 1-6°.
Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.
9-10 жовтня в Україні переважно без опадів, лише вдень 10 жовтня місцями невеликий, на Прикарпатті помірний дощ.
9 жовтня вночі заморозки у повітрі 0-5°, температура вдень 7-12° тепла; у південній частині вночі 1-6° тепла, на грунті заморозки 0-5°, вдень 11-16° тепла; 10 жовтня в Україні вночі 4-9° тепла, вдень 10-16°, на півдні до 20°.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на вихідні.