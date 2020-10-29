Синоптики дали прогноз на первый день ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. К выходным погода в Украине ухудшится, будет дождливо, в воскресенье, 1 ноября, на западе осадки прекратятся. Температура несколько снизится. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
По прогнозу синоптиков, завтра, 30 октября, в западных и восточных, днем также в Винницкой и большинстве северных областей местами небольшой дождь, ближайшей ночью на Закарпатье и в Карпатах умеренный дождь, на высокогорье с мокрым снегом; ночью и утром в Украине, кроме запада, туманы; температура ночью 5-10° тепла, днем 9-14°, в южной части до 17°.
В выходные, 31 октября - 1 ноября, в большинстве областей пройдут дожди; в субботу в Карпатах с мокрым снегом, на юге и востоке страны местами значительные дожди, лишь 1 ноября в западных областях прекращение осадков; в Украине ожидается снижение температуры на 2-4°.
Напомним, в Киеве "бабье лето" длилось четыре дня.