Синоптики дали прогноз на перший день листопада

За прогнозом синоптиків, завтра,30 жовтня, у західних та східних, вдень також у Вінницькій та більшості північних областей місцями невеликий дощ, найближчої ночі на Закарпатті та в Карпатах помірний дощ, на високогір'ї з мокрим снігом; вночі та вранці в Україні, крім заходу, тумани; температура вночі 5-10° тепла, вдень 9-14°, у південній частині до 17°.

У вихідні, 31 жовтня - 1 листопада, у більшості областей пройдуть дощі; в суботу в Карпатах з мокрим снігом, на півдні та сході країни місцями значні дощі, лише 1 листопада в західних областях припинення опадів; в Україні очікується зниження температури на 2-4°.

Нагадаємо, у Києві "бабине літо" тривало чотири дні.