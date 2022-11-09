Синоптики дали прогноз к концу рабочей недели

Детали

По прогнозу синоптиков, завтра, 10 ноября, без осадков, лишь в западных областях днем ​​местами небольшой дождь; ночью и утром в Карпатском регионе, центральной, восточной, Херсонской и Запорожской областях туман; температура ночью 0-6° тепла, днем ​​8-13°; в восточных и юго-восточных областях ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем ​​5-10° тепла.

11 ноября в северных, Винницкой, ночью и западных областях небольшой дождь, на остальной территории, а 12 ноября в Украине без осадков; температура ночью 2-7° тепла, днем ​​7-12°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области завтра без осадков. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-5° тепла, днем ​​около 10°.