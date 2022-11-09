Синоптики дали прогноз к концу рабочей недели

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14 марта, 19:57 • 61846 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 101756 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 16:00 • 101908 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 133602 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 135326 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 111643 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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14 марта, 13:04 • 105497 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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14 марта, 12:17 • 91761 просмотра

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14 марта, 10:03 • 111205 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136571 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Киев • УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. В четверг и пятницу на большинстве территории осадков не ожидается, утром завтра возможны туманы, температура воздуха будет достигать 13 градусов выше нуля, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, завтра, 10 ноября, без осадков, лишь в западных областях днем ​​местами небольшой дождь; ночью и утром в Карпатском регионе, центральной, восточной, Херсонской и Запорожской областях туман; температура ночью 0-6° тепла, днем ​​8-13°; в восточных и юго-восточных областях ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем ​​5-10° тепла.

11 ноября в северных, Винницкой, ночью и западных областях небольшой дождь, на остальной территории, а 12 ноября в Украине без осадков; температура ночью 2-7° тепла, днем ​​7-12°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области завтра без осадков. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-5° тепла, днем ​​около 10°.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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