Синоптики дали прогноз к концу рабочей недели
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В четверг и пятницу на большинстве территории осадков не ожидается, утром завтра возможны туманы, температура воздуха будет достигать 13 градусов выше нуля, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, завтра, 10 ноября, без осадков, лишь в западных областях днем местами небольшой дождь; ночью и утром в Карпатском регионе, центральной, восточной, Херсонской и Запорожской областях туман; температура ночью 0-6° тепла, днем 8-13°; в восточных и юго-восточных областях ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 5-10° тепла.
11 ноября в северных, Винницкой, ночью и западных областях небольшой дождь, на остальной территории, а 12 ноября в Украине без осадков; температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области завтра без осадков. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-5° тепла, днем около 10°.